El FMI quiere que más gente pague Ganancias y aumentar el Monotributo

El Fondo Monetario Internacional (FMI) pretende que la Argentina mejore su recaudación en un 3,3% del PBI con una ampliación de la base de contribuyentes que paguen el impuesto a las Ganancias y una suba en el Monotributo.

Así surge del documento elaborado por el organismo donde analizó los problemas del sistema impositivo y planteó mecanismos para hacerlo “más eficiente y equitativo”.

Los cambios “serían para después de la elección de 2027”, detalló el diario Clarín.

En línea con esa propuesta, el Fondo también plantea ahora modificar Ganancias, el segundo motor de la recaudación, y pide volver al criterio de 2019, cuando pagaba al menos el 20% de los trabajadores formales. También insta a simplificar las escalas y armonizar las deducciones entre distintas categorías de trabajadores, que hoy tienen tratamientos muy dispares.

En cuanto al IVA, el principal pilar de la recaudación, la propuesta del Fondo es unificar las tasas -eliminar las alícuotas reducidas y las exenciones más cuestionables- y compensar a los hogares vulnerables con transferencias directas.

Según el organismo, estos cambios permitirán reducir el costo fiscal y ahorrar 1% del PBI.