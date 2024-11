El gobernador de Córdoba cuestionó a Cristina Fernández

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, lanzó duras críticas hacia la figura de Cristina Fernández de Kirchner y su lugar en el Partido Justicialista.

“Hace tiempo que estamos afuera del kirchnerismo. No estoy cómodo con Cristina al frente del partido. Atrasa y no le hace bien”, declaró.

Para el mandatario, “el modelo del kirchnerismo no es para Argentina”, y Córdoba “la pasó muy mal” durante ese período.

Además, consideró que los últimos movimientos de CFK en el PJ beneficiaron al presidente Javier Milei: “Cristina le hizo un favor a Milei, que repuntó en las encuestas simplemente por su reaparición. En un momento muy difícil para el presidente, la aparición de CFK en el PJ le dio aire. Eso les sirve a Milei y a CFK, pero al Justicialismo no le sirve. El Justicialismo debe renovarse con ideas nuevas y sabiendo que no se puede defender una política sin superávit”.

“En Argentina no resolvemos a los ex presidentes. Se vuelven a presentar y se meten continuamente. Hay que resolver eso”, advirtió el gobernador.

Al ser consultado sobre si se sentaría a conversar con la ex presidenta, respondió: “Si veo a Cristina, no sé cómo empezaríamos la conversación. Esperaría a que ella me diga algo porque no tengo nada para charlar. Tal vez, si se sentara, le preguntaría por qué tomó algunas decisiones. Me gusta charlar con dirigentes y valoro mucho la experiencia previa, aunque no esté de acuerdo. En su momento hablé mucho con Eduardo Angeloz, quien era gobernador radical. Yo le preguntaba, y él me contaba. Podés coincidir en nada, y aun así se puede conversar”.

En cuanto al presidente electo, el gobernador expresó: “Deseo que a Milei le vaya bien. Si al presidente le va bien, nos va bien a todos”.

Sin embargo, cuestionó su modelo económico: “Considero que Milei es alguien sincero, no miente. Él cree que la macroeconomía debe establecerse y luego que eso, con la economía y la libertad, va a resolver los problemas y a dar oportunidades. Ese modelo no existe en ningún lugar. Ni hablar en Estados Unidos, con Trump”.

“Milei puede llegar a la elección de medio término, en 2025, y la gente va a valorar la baja de inflación y que acomode la macroeconomía. Por eso, puede entrar bien posicionado. Pero la gente valoriza eso, y otras cosas no las va a aguantar. Va a pedir, por ejemplo, recuperación. El mayor desafío va a ser cuando la gente vea que se bajó la inflación, con un sacrificio enorme de todos, y pida vivir bien, con un buen salario y trabajo. Cuando la demanda sea otra, no sé si va a alcanzar el plan macroeconómico sin un programa de desarrollo de Milei”, le dijo Llaryora a Luis Novaresio en LN+.

Y en cuanto a los signos de recuperación económica, destacó algunos indicadores positivos: “Cuando uno dice que hay recuperación, ve el crecimiento de la minería, el petróleo y el agro, pero todos los otros sectores están hacia abajo. Los números son claros. La inflación está bajando, y crecieron los puestos de trabajo después de una pérdida tremenda”. En ese tono, enfatizó que estos logros son el resultado de un esfuerzo significativo: “El superávit se mantiene, pero con un gran esfuerzo. No nos mandan un peso de la caja de jubilaciones provinciales. Cobran impuestos para mandarnos la plata a la provincia, y esa plata no llega”.

“El presidente es sincero, pero a veces habla y muchos no lo toman en serio, aunque tiene una idea clara de hacer un Estado mínimo. Este Estado, de algún modo, desaparece en algunas situaciones, no cede sus recursos y no afloja en la recaudación. El mercado debe estar donde hay margen, pero entendemos que hay lugares en los que el mercado no va a estar, y ahí tiene que estar el Estado para ayudar y progresar”, planteó Llaryora.

Al tiempo que hizo un llamado a reconocer los desafíos que enfrentan tanto las provincias como los ciudadanos: “Las provincias y los argentinos hemos puesto el pecho, y ese superávit y ciertas situaciones se vienen corrigiendo. Argentina está en emergencia”. En su opinión, el reto central para el país en el futuro inmediato será la generación de empleo: “El tema en el futuro va a ser el empleo. Los sectores que están creciendo no generan empleo de inmediato; sí atraen inversiones e ingresos, pero el empleo lo mueve el consumo, la pyme, la microempresa, los emprendedores. Esos sectores necesitan una reactivación distinta”.

Con todo, para el mandatario provincial, la labor actual del presidente “es acomodar la macroeconomía y bajar la inflación, ya que no podíamos vivir con los índices que teníamos”. También mencionó la importancia de los recursos naturales para el país: “El litio, el cobre: somos una potencia. Vaca Muerta, gas y petróleo, también. El mundo está conspirando a nuestro favor, y eso tiene que ser una tarea generacional. Estoy esperanzado con Argentina y en ser parte de esa generación”, afirmó. (Infobae)

Comentarios

comentarios