El Gobierno nacional decreta asueto los días 24 y 31 de diciembre para la administración pública

De La Bahía Noticias

El Decreto 883/2025 emitido por el presidente de la Nación Argentina, Javier Milei, establece asueto para el personal de la Administración Pública Nacional los días 24 y 31 de diciembre de 2025.

Esta medida se fundamenta en la Ley N° 27.399, que declara feriados nacionales inamovibles el 25 de diciembre y el 1° de enero y busca facilitar la organización y disfrute de las festividades de Navidad y Año Nuevo.

No obstante, la medida “no se aplica a instituciones bancarias y entidades financieras”, asegurando que los servicios esenciales continúen operando.

Se aclara que “la normativa no genera erogación presupuestaria para el Estado Nacional”.

