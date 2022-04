El jugador “colgado” que Gallardo volvería a considerar

Marcelo Gallardo sabe que para seguir afrontando esta intensa seguidilla de partidos necesita contar con un plantel amplio de futbolistas, sobre todo por la necesidad de darle descanso a los titulares que vienen jugando prácticamente sin parar. Por eso, ante este panorama, evalúa darle una chance a un jugador que por ahora no venía siendo considerado en River: Cristian Ferreira.

Desde que regresó de Colón -donde se desempeñó a préstamo la pasada temporada-, el volante, que tenía como objetivo volver a emigrar pero finalmente no consiguió ninguna oferta seductora del exterior, no es tenido en cuenta por el DT. En concreto, todavía no fue convocado para ningún encuentro y por ende, no sumó minutos en lo que va de 2022.

Sin embargo, esta situación puede sufrir un vuelco importante próximamente. Gracias a la buena predisposición de Ferreira (renovó su contrato hasta diciembre de 2023 a pesar de no jugar) y esta intensa agenda que maneja River, el “Muñeco” empieza a barajar fuertemente la idea de darle una nueva oportunidad en el equipo.

Por lo pronto, hay grandes chances de el futbolista de 22 años pueda aparecer en alguna de las listas de concentrados (está inscripto en la nómina de la Copa Libertadores) para los encuentros que se asoman en el horizonte. ¿Vuelve a sumar minutos?

LOS NÚMEROS DE FERREIRA EN RIVER

45 partidos

14 como titular

6 goles

