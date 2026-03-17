martes, marzo 17, 2026
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El municipio estudia denunciar a las personas que difunden noticias falsas sobre alertas rojos

De La Bahía Noticias

El intendente Federico Susbielles informó este martes que le indicará a Asesoría Legal del municipio que estudie la posibilidad de iniciar acciones judiciales contra las personas que difundieron noticias falsas sobre un alerta rojo por lluvias para Bahía Blanca.

Al mismo tiempo, el jefe comunal ratificó que “la ciudad ha salido del alerta amarillo por tormentas”.

Susbielles agradeció “a todos quienes trabajaron en estos días para morigerar el impacto de las contingencias climáticas y cuidar a los bahienses”.

“También a los medios de comunicación por su tarea de difusión responsable y a nuestra comunidad por su comprensión y estar siempre atenta a la información distribuida”, expresó.

“Seguiremos siempre atentos a cada situación climatológica y comprometidos con nuestra ciudadanía”, agregó.

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