El presidente de Egipto dice que su selección ganó el respeto de la gente

El presidente egipcio, Abdelfatah al Sisi, recibió este sábado a la selección de fútbol, que regresó ayer de Estados Unidos tras perder en octavos de final del Mundial 2026 con Argentina, y les dijo que compitieron “con valores” y que se han ganado el “respeto” de la gente, algo que vale más que cualquier trofeo.

“Han competido con orgullo, con excelencia y con valores, en un momento en el que muchas veces esos valores no reciben el reconocimiento que merecen, pero ustedes los encarnaron”, dijo el líder egipcio en su palacio estival en la ciudad de Nueva Al Alamein, en la costa mediterránea del norte de Egipto.

Afirmó en un discurso ante todos los integrantes del combinado rojo que ellos saben que “el fútbol es solo un juego en el que siempre existe la posibilidad de ganar o perder. Pero, en esta ocasión, han conseguido mucho más que un trofeo. Han ganado el respeto y el reconocimiento de la gente, algo que vale mucho más que cualquier copa”.

De hecho, sostuvo que han representado a la juventud de Egipto y han mostrado “la mejor imagen posible” de los jóvenes del país.

“Junto con su entrenador, todos demostraron calidad. Salieron al campo y ganaron nuestro respeto. Crearon un ambiente y un espíritu que trascendieron lo nacional y se convirtieron en un ejemplo universal”, aseveró.

El jefe de Estado indicó que esto no lo dice “exagerando”, ya que ha seguido “todo el torneo y el mundo entero ha sido testigo de la imagen sin precedentes que ha proyectado la selección egipcia”.

“Han elevado el nombre de Egipto a lo más alto”, sentenció.

Por eso, desde su posición, prometió a la selección que “tendrán todas las oportunidades para seguir trabajando y desarrollándose. Los partidos que disputaron en el Mundial de 2026 han demostrado un gran nivel de rendimiento”.

Durante la recepción, Al Sisi otorgó a los jugadores y al cuerpo técnico la Copa al Mérito y medallas conmemorativas en reconocimiento a su actuación histórica en la competición al llegar por primera vez en su historia a octavos de final del Mundial. (EFE)