El presidente Milei viaja a España y se reunirá con Ayuso en la antesala de las elecciones generales

El presidente Javier Milei viaja este lunes a España por séptima vez desde que inició su mandato y se reunirá el miércoles con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, opositora al Gobierno de Pedro Sánchez, en la antesala de las elecciones generales españolas convocadas para el 29 de noviembre.

Milei llega a España en plena campaña electoral y se prevé que respaldará a los líderes de la derecha y la ultraderecha, como ha hecho en ocasiones anteriores, entre ellos, la madrileña Díaz Ayuso, del Partido Popular (PP), y Santiago Abascal, de Vox.

Según la agenda difundida por la Presidencia argentina, Milei partirá hacia Madrid este lunes a las 23:00 hora argentina (02:00 GMT del martes), acompañado por el canciller, Pablo Quirno, y el portavoz presidencial, Adrián Ravier.

La comitiva llegará a la capital española a las 18:00 hora peninsular española del martes (16:00 GMT).

El miércoles, el mandatario participará por la mañana en el Foro Nueva Economía, en el Real Casino Gran Círculo de Madrid, y posteriormente mantendrá un encuentro con el profesor Jesús Huerta de Soto en la Universidad Rey Juan Carlos y realizará una disertación en la presentación del Máster Universitario en Economía de la Escuela Austríaca que imparte esa institución.

Por la tarde, Milei se reunirá con representantes de la Fundación Disenso y posteriormente será recibido por Díaz Ayuso.

Esa misma noche, el presidente argentino y su comitiva emprenderán el regreso a Buenos Aires, donde tienen previsto aterrizar el jueves por la mañana, hora local.

La agenda oficial no incluye una reunión con Santiago Abascal, pero no se descarta que puedan coincidir durante la visita.

Desde que asumió la Presidencia argentina a finales de 2023, Milei ha realizado seis viajes a España y en ninguno de ellos se ha reunido con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ni con integrantes del Ejecutivo español.

Por contra, durante estos viajes ha insultado y criticado de manera reiterada a Sánchez, e incluso a su esposa, Begoña Gómez, a quien calificó de “corrupta” en su primera visita, en mayo de 2024.

Aquellas declaraciones derivaron en un incidente diplomático sin precedentes, con la retirada de la embajadora de España en Buenos Aires y el nombramiento de un nuevo representante diplomático cinco meses después.

Diversos ministros del Gobierno español han visitado Argentina en los últimos tres años, incluida la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, pero ninguno ha celebrado reuniones oficiales con algún integrante del Ejecutivo de Javier Milei. (EFE)