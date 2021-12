El representante de Gallardo y la verdad sobre la oferta de Uruguay

Marcelo Gallardo alivió a todos los hinchas de River al confirmar ayer que seguirá al frente del club por un año más. Sin embargo, pese a que el DT sostuvo en conferencia de prensa que no analizó ningún ofrecimiento de los que tenía a disposición, su representante, Juan Berros, reveló detalles de la oferta de la selección uruguaya y por qué, finalmente, no llegó a buen puerto.

“Hablé cuatro veces con el presidente de la Asociación Uruguaya, porque Marcelo finalizaba su contrato con River. Claro que le dije que había una propuesta seria de Uruguay. El tema es que era muy abstracto ya que primero él tenía que resolver qué hacía con River“, reveló Berros en diálogo con Sport 890 (Uruguay).

Así, Berros explicó que la prioridad de Gallardo era definir su futuro en River antes de responder por cualquiera de los ofrecimientos que tuvo por delante. Incluso, destacó que nunca lo movilizó lo económico, más allá de representar un aspecto importante a la hora de definir su futuro: “La propuesta económica siempre es importante, pero a Marcelo lo seduce mucho más el proyecto. Acá no se habló de dinero porque primero necesitábamos decidir sobre River. La propuesta de Uruguay era buena, por eso no se descartó en un comienzo“.

QUÉ DIJO GALLARDO SOBRE LAS OFERTAS QUE RECIBIÓ

Durante la conferencia de prensa en la que Marcelo Gallardo confirmó su continuidad en River, el “Muñeco” también se refirió a los ofrecimientos que recibió para dejar El Monumental y continuar su carrera en otro club. Al respecto, el entrenador explicó que nunca las contempló, porque primero quería tener en claro su decisión sobre el “Millonario”.

“Me han llegado propuestas que no he escuchado, agradecí las posibilidades. Me parecía que tenía mucho valor para mí terminar mi vínculo contractual y a partir de ahí sentirme liberado y tomar la decisión que quisiera. Pero ni siquiera llegué a pensar en eso“, sostuvo.

