El SMN amplió el alerta amarillo para Bahía Blanca e incluyó la madrugada del jueves

El Servicio Meteorológico Nacional amplió el alerta amarillo por tormentas para Bahía Blanca y en su última actualización incluyó la madrugada del jueves.

De este modo, el aviso detalla que el área será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes, durante las primeras horas, la tarde y la noche de mañana (23 de octubre).

El organismo detalló que “se espera que las tormentas puedan estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 90 km/h”.

También “se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 mm, que pueden ser superados de manera puntual”.

FOTO ILUSTRACIÓN: Jorge López – Calle Los Nogales/barrio San Miguel