martes, octubre 21, 2025
El SMN emitió un alerta amarillo por tormentas para el próximo jueves

De La Bahía Noticias

Cuando aún se mantiene el alerta amarillo para este martes, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un aviso por tormentas para el próximo jueves en Bahía Blanca.

“El área será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes, que pueden estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 90 km/h”, expresa la notificación del organismo.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, que pueden ser superados de manera puntual.

El alerta amarillo incluye a todo el distrito de Bahía Blanca.

