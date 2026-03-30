El SMN emitió un alerta naranja por tormentas para Bahía Blanca

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta naranja por tormentas para la madrugada del martes en Bahía Blanca.

El organismo destacó que “el área podría ser afectado por lluvias y tormentas fuertes, algunas localmente severas, acompañadas principalmente por precipitaciones abundante en cortos períodos”.

El alerta naranja incluye a distritos aledaños como Rosales, Monte Hermoso, Dorrego, Tornquist, Villarino, Patagones, Suárez, Puán y Saavedra.

Al mismo tiempo, el SMN ratificó el alerta amarillo por tormentas para este lunes a la noche y para la mañana y la tarde del martes en Bahía Blanca.