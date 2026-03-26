El Tribunal de Penas de la Liga del Sur informó las sanciones en Primera y Tercera

El Tribunal de Penas de la Liga del Sur dio a conocer las sanciones correspondientes a jugadores de Primera y Tercera divisiones.

Cristian Blanco, de La Armonía; Matías Andrade, de Dublin; y Juan Acosta, de Olimpo, recibieron tres fechas de suspensión.

En tanto, fueron sancionados con una fecha Bruno Escobar y Tomás Ledesma, de Sporting; Mateo Díaz, de Sansinena; Alexandro Fuentes, de San Francisco; Agustín Maidana, de Dublin; Giovanni Giamberardino, de Libertad; y Juan Vargas, de Villa Mitre.