El vocero Ravier afirmó que Adorni “va a tener que responder en la Justicia”

El vocero presidencial, Adrián Ravier, sostuvo que el exjefe de Gabinete Manuel Adorni “va a tener que responder a la Justicia por todas las acusaciones” sobre presunto enriquecimiento ilícito y señaló además que la opinión pública “no le creyó” al exfuncionario.

“Desde el lugar que está, uno no sabe, de todo lo que circula por los medios, qué es cierto y qué no”, manifestó el funcionario en declaraciones a LN+.

Y añadió: “La opinión pública evidentemente no le creyó a Adorni. Estamos tratando de poner en la mesa los logros de este gobierno y es momento de dejar a Adorni respondiendo las causas privadas”.