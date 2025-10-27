El intendente de Ensenada, Mario Secco, cuestionó a sectores del peronismo que atribuyen la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires a los jefes comunales.

“Es una barbaridad decir que los intendentes nos borramos”, sentenció.

“A veces cuando hay que buscar un chivo expiatorio quieren agarrar a los intendentes. Me duele tremendamente, porque hacemos un trabajo extraordinario en la provincia de Buenos Aires. Muchas veces se quieren limpiar el traste con nosotros y no quieren reconocer que las estrategias que se llevan adelante no han resultado”, indicó, en diálogo con Radio 10.

Además, descartó que el desdoblamiento electoral el 7 de septiembre haya sido un error.

“Verónica Magario la rompió en la Tercera Sección Electoral, y Katopodis la rompió en la Primera Sección. Muchas veces se hace una lista que no termina llenando el vaso, no es que sean malos compañeros, lo que existió el 7 de septiembre fue una propuesta muy fuerte que en esta no se pudo igualar”, completó.

“Los intendentes pusimos todo el aparato para esta elección, nadie le puede sacar valor a lo que hicimos”, ratificó, y minimizó: “Hemos perdido con Néstor (Kirchner) por un punto, con Cristina (Kirchner), por un punto y medio. Una y otra vez nos volvemos a levantar y ponemos un presidente. No nos hagamos tanto los rulos que todavía esta para discutirse este elección, porque no está tan clarita esas 40 centésimas de puntos”. (Infobae)