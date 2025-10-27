lunes, octubre 27, 2025
Nacionales

“Es una barbaridad decir que los intendentes nos borramos”

De La Bahía Noticias

El intendente de Ensenada, Mario Secco, cuestionó a sectores del peronismo que atribuyen la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires a los jefes comunales.

“Es una barbaridad decir que los intendentes nos borramos”, sentenció.

“A veces cuando hay que buscar un chivo expiatorio quieren agarrar a los intendentes. Me duele tremendamente, porque hacemos un trabajo extraordinario en la provincia de Buenos Aires. Muchas veces se quieren limpiar el traste con nosotros y no quieren reconocer que las estrategias que se llevan adelante no han resultado”, indicó, en diálogo con Radio 10.

Además, descartó que el desdoblamiento electoral el 7 de septiembre haya sido un error.

“Verónica Magario la rompió en la Tercera Sección Electoral, y Katopodis la rompió en la Primera Sección. Muchas veces se hace una lista que no termina llenando el vaso, no es que sean malos compañeros, lo que existió el 7 de septiembre fue una propuesta muy fuerte que en esta no se pudo igualar”, completó.

“Los intendentes pusimos todo el aparato para esta elección, nadie le puede sacar valor a lo que hicimos”, ratificó, y minimizó: “Hemos perdido con Néstor (Kirchner) por un punto, con Cristina (Kirchner), por un punto y medio. Una y otra vez nos volvemos a levantar y ponemos un presidente. No nos hagamos tanto los rulos que todavía esta para discutirse este elección, porque no está tan clarita esas 40 centésimas de puntos”. (Infobae)

Comentarios

You May Also Like

“Tenemos muchos puntos en común”, dice Alberto Fernández sobre su reunión en la Unión Industrial

Debora Pedreira

Brasil: un turista argentino muerto y otros dos heridos tras un choque de lanchas

De La Bahía Noticias

Vandenbroele admite que vivió gratis en un departamento de Boudou

De La Bahía Noticias