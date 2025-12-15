“Este es un Gobierno que odia a los trabajadores”, dijo el diputado Sergio Palazzo

El diputado nacional y titular de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo (Unión por la Patria) aseguró que la reforma laboral “retrotrae 120 años la situación de los trabajadores” y sostuvo que “quita derechos, anula la negociación colectiva y debilita las organizaciones gremiales”.

“La reforma laboral no va a generar empleo, va a mejorar la tasa de rentabilidad del sector empresario, que es lo único que han buscado en todo esto, porque es un Gobierno que odia a los trabajadores”, afirmó Palazzo.

El bloque de UxP, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, presentará durante el debate en comisiones una serie de propuestas modificatorias del texto oficial, sobre temas como el uso de la inteligencia artificial, creación de comités mixtos de higiene y cuidado de la salud mental del trabajador.

El dirigente bancario dijo que la reforma traerá “negocios que favorecerán a los a los amigos del poder” y, a modo de ejemplo, mencionó “la creación del Fondo de Ayuda Laboral (FAL)” que significa, a su criterio, que “la plata de los jubilados se la van a dar a las empresas para que echen trabajadores”.

Asimismo, cuestionó lo que definió como “ayuditas” para las billeteras virtuales que van a poder abrir “cuentas sueldo” como si fuesen entidades bancarias, lo que “viola la ley de identidad financiera donde solamente puede tomar ahorro público un banco”.

“Eso pone en una situación de desprotección al usuario de la cuenta, si se produce la caída de una billetera virtual, no cuenta con la garantía de los depósitos que sí tienen los bancos”, explicó.

Palazzo sostuvo que el proyecto de reforma laboral del Gobierno aparece en momentos en los que “más de más de 400 personas pierden el empleo por día y más de 30 pymes cierran por día en la Argentina desde que asumió (Javier) Milei”. (NA)