Facundo Tello será el juez principal de Estudiantes – Gimnasia

La Liga Profesional de Fútbol dio a conocer las designaciones arbitrales para la fecha 13 del Torneo Clausura 2025, una jornada decisiva en la lucha por los playoffs.

En esta etapa del campeonato, cada punto cuenta, y los colegiados designados tendrán la responsabilidad de administrar justicia en partidos cargados de presión y relevancia deportiva.

El encuentro más destacado del fin de semana será el Clásico de La Plata entre Estudiantes y Gimnasia, programado para el domingo a las 15:00 en el Estadio UNO.

El juez principal será Facundo Tello, acompañado en el VAR por Hernán Mastrángelo, en un duelo que promete alta intensidad dentro y fuera del campo. Este enfrentamiento será clave para las aspiraciones de ambos conjuntos, que buscan acomodarse en la tabla interzonal y mantener vivas sus chances de clasificación.

Otro de los partidos que concentrará la atención será el de Boca frente a Belgrano, el sábado a las 18:00 en La Bombonera, en lo que será el primer encuentro oficial del “Xeneize” tras el fallecimiento de Miguel Ángel Russo. Pablo Dóvalo será el árbitro principal, con Fernando Espinoza a cargo del VAR.

Más tarde, a las 22:15, Talleres recibirá a River Plate en el Mario Alberto Kempes con Ariel Penel como juez principal y Adrián Franklin en el VAR. El duelo entre cordobeses y millonarios promete ser de alto vuelo futbolístico y tendrá incidencia directa en la pelea por los primeros lugares de la Zona B. (NA)