Falleció el taxista que atropelló a tres jóvenes francesas en Palermo

El taxista José Rogelio Parrondo, quien el pasado 7 de mayo atropelló en el barrio porteño de Palermo tras perder el control de su vehículo a tres jóvenes francesas, una de las cuales murió, falleció en las últimas horas en el Hospital Rivadavia, informaron fuentes oficiales.

Parrondo se encontraba internado en el Hospital Rivadavia y el domingo había sufrido un paro cardiorrespiratorio que lo dejó en coma.

La justicia de la Ciudad de Buenos Aires se encuentra investigando si el taxista estaba en condiciones de conducir el auto o si había desoído alguna señal previa que le hubiera indicado que no estaba en condiciones de seguir manejando.

Hace una semana, en la esquina de la avenida Santa Fe y Armenia en la zona del Jardín Botánico, tres jóvenes francesas fueron embestidas por el taxista José Rogelio Parrondo de 74 años que perdió el control del vehículo al sufrir un accidente cerebro vascular(ACV).

Esto provocó el fallecimiento de una de las tres estudiantes, Luana Bichiet de 25 años. Pero en las últimas horas, se conoció que el taxista que provocó el accidente falleció en la noche del martes.

La joven turista que falleció sufrió en el accidente una fractura de cráneo con hemorragia interna y heridas en uno de sus hombros. Sus otras dos amigas, también de la misma nacionalidad sufrieron heridas menores en sus extremidades y fueron dadas de alta rápidamente.

El video del accidente fue registrado por una de las pasajeras de un Fiat Punto que fue embestido por el Volkswagen Voyage luego de haber atropellado a las tres jóvenes. La testigo le habló al taxista posterior al accidente y llegó a decir unas palabras previo a desvanecerse.

“Atropellaste a mucha gente”, le asegura la mujer al taxista con la voz entrecortada. Acto seguido, el jubilado se agarra la cabeza con las dos manos. “Te juro que no vi a nadie, me desvanecí. Estaba desvanecido. No sé qué me pasó…”.

Con información de Ámbito

