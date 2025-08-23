sábado, agosto 23, 2025
Finde con varias ferias en Bahía Blanca: lugares, días y horarios

De La Bahía Noticias

Feria Lugar Horario
Feria Artesanal Plaza Rivadavia Sábado y domingo, 16 a 20
De Música y Libros Alsina y Dorrego Sábado y domingo, 11 a 18.30
Parque de la Ciudad Parque de la Ciudad Sábado y domingo, 12 a 19
Parque de la Independencia Parque de la Independencia Sábado y domingo, 12 a 20
Mercado del Puerto Paseo Portuario Sábado y domingo, 10.30 a 18.30
Paseo La Arcada Av. Alem y Córdoba Sábado, 12.30 a 18.30
Feria El Galpón Casanova 888 Domingo, 15.30 a 20
