Finde con varias ferias en Bahía Blanca: lugares, días y horarios
|Feria
|Lugar
|Horario
|Feria Artesanal
|Plaza Rivadavia
|Sábado y domingo, 16 a 20
|De Música y Libros
|Alsina y Dorrego
|Sábado y domingo, 11 a 18.30
|Parque de la Ciudad
|Parque de la Ciudad
|Sábado y domingo, 12 a 19
|Parque de la Independencia
|Parque de la Independencia
|Sábado y domingo, 12 a 20
|Mercado del Puerto
|Paseo Portuario
|Sábado y domingo, 10.30 a 18.30
|Paseo La Arcada
|Av. Alem y Córdoba
|Sábado, 12.30 a 18.30
|Feria El Galpón
|Casanova 888
|Domingo, 15.30 a 20
