Fixture del Federal A para los cuatro equipos de Bahía
ZONA “1” – ETAPA CLASIFICATORIA
CLUB GERMINAL (RAWSON) – LIGA TRELEW
CLUB SANSINENA – LIGA BAHÍA BLANCA
CLUB CIPOLLETTI – LIGA CIPOLLETTI
CLUB VILLA MITRE – LIGA BAHÍA BLANCA
CLUB SOL DE MAYO – LIGA VIEDMA
CLUB CIRCULO DEPORTIVO – LIGA MAR DEL PLATA
CLUB OLIMPO – LIGA BAHÍA BLANCA
CLUB SANTAMARINA – LIGA TANDIL
CLUB LINIERS – LIGA BAHÍA BLANCA 1ra. fecha – 12 de Marzo de 2023
GERMINALvs.OLIMPO
CIPOLLETTIvs.CIRCULO DEP.
SANTAMARINAvs.SANSINENA
VILLA MITREvs.LINIERS
LIBRE:SOL DE MAYO
2da. fecha – 19 de Marzo de 2023
LINIERSvs.SANTAMARINA
SANSINENAvs.CIPOLLETTI
CIRCULO DEP.vs.GERMINAL
OLIMPOvs.SOL DE MAYO
LIBRE:VILLA MITRE
3ra. fecha – 26 de Marzo de 2023
SOL DE MAYOvs.CIRCULO DEP.
GERMINALvs.SANSINENA
CIPOLLETTIvs.LINIERS
SANTAMARINAvs.VILLA MITRE
LIBRE:OLIMPO
4ta. fecha – Sábado 01 de Abril de 2023
VILLA MITREvs.CIPOLLETTI
LINIERSvs.GERMINAL
SANSINENAvs.SOL DE MAYO
CIRCULO DEP.vs.OLIMPO
LIBRE:SANTAMARINA
5ta. fecha – 09 de Abril de 2023
OLIMPOvs.SANSINENA
SOL DE MAYOvs.LINIERS
GERMINALvs.VILLA MITRE
CIPOLLETTIvs.SANTAMARINA
LIBRE:CIRCULO DEP.
6ta. fecha – 16 de Abril de 2023
SANTAMARINAvs.GERMINAL
VILLA MITREvs.SOL DE MAYO
LINIERSvs.OLIMPO
SANSINENAvs.CIRCULO DEP.
LIBRE:CIPOLLETTI
7ma. fecha – 23 de Abril de 2023
CIRCULO DEP.vs.LINIERS
OLIMPOvs.VILLA MITRE
SOL DE MAYOvs.SANTAMARINA
GERMINALvs.CIPOLLETTI
LIBRE:SANSINENA
8va. fecha – 30 de Abril de 2023
CIPOLLETTIvs.SOL DE MAYO
SANTAMARINAvs.OLIMPO
VILLA MITREvs.CIRCULO DEP.
LINIERSvs.SANSINENA
LIBRE:GERMINAL
9na. fecha – 07 de Mayo de 2023
SANSINENAvs.VILLA MITRE
CIRCULO DEP.vs.SANTAMARINA
OLIMPOvs.CIPOLLETTI
SOL DE MAYOvs.GERMINAL
LIBRE:LINIERS
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