Flávio Bolsonaro dice que no planea dar un cargo a su padre si llega al poder en Brasil

El candidato conservador a la presidencia de Brasil, Flávio Bolsonaro, dijo este viernes que la idea de nombrar en un cargo gubernamental a su padre Jair “no está en el radar” en caso de victoria, aunque no descartó totalmente esa posibilidad.

El expresidente de ultraderecha Jair Bolsonaro (2019-2022) se encuentra en prisión domiciliaria por intentar un golpe de Estado contra el presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, rival de Flávio Bolsonaro en la segunda vuelta el 25 de octubre.

“Nunca ha sugerido que le gustaría trabajar conmigo en el gobierno (…) nunca trató ese tema conmigo, así que no está en el radar”, declaró Flávio Bolsonaro en una entrevista con la cadena TV Globo.

El senador de 45 años también negó que vaya a nombrar a su hermano Eduardo Bolsonaro ministro de Relaciones Exteriores.

Eduardo, exdiputado de 42 años, vive en Estados Unidos desde 2025. En junio, la justicia brasileña lo condenó en ausencia a cuatro años de prisión por hacer lobby ante las autoridades estadounidenses para que intercedieran a favor de su padre.

Eduardo Bolsonaro se ufanó de haber contribuido a que Washington impusiera el año pasado un fuerte arancel a productos brasileños. El gobierno estadounidense argumentó entonces que hubo una “caza de brujas” contra Jair Bolsonaro, aliado del presidente Donald Trump.

Durante la entrevista, Flávio Bolsonaro lanzó varios ataques contra Lula. “El gobierno es un caos, Brasil no tiene presidente, pero calma que es por poco tiempo”, dijo el candidato conservador.

“Solo faltan nueve días para las elecciones, para que pasemos esta página triste de la historia. La era Lula pronto llegará a su fin”, insistió el senador.

Flávio Bolsonaro quedó en primer lugar en la primera vuelta con el 47% de los votos, frente al 45% de Lula.

Una encuesta publicada el jueves por el instituto Datafolha mostró al candidato conservador al frente, pero con la ventaja sobre su rival reducida de cuatro a dos puntos porcentuales de cara a la segunda vuelta.

Durante su entrevista del viernes por la noche, se escucharon cacerolazos de simpatizantes de izquierda en varias ciudades brasileñas, constataron periodistas de la AFP.