Franco Colapinto correrá con Alpine en la Fórmula 1 en 2027

La escudería Alpine confirmó que Franco Colapinto será su segundo piloto titular en la temporada 2027 de la Fórmula 1.

El argentino de 23 años continuará en el equipo francés y compartirá la grilla con su actual compañero, el francés Pierre Gasly.

La decisión de renovar su contrato se basó en su rendimiento durante 2026, temporada en la que sumó puntos en seis de las doce primeras carreras.

Colapinto llegó a Alpine por una cesión de cinco años desde Williams, con el respaldo del asesor ejecutivo Flavio Briatore.

En el campeonato actual, el piloto acumula 19 puntos y ocupa el puesto 12 en la tabla de pilotos.