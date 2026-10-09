Franco Colapinto culminó 19° en la única práctica antes de la clasificación de la Sprint del GP de Singapur de la F1

George Russell marcó el mejor tiempo en la única práctica libre del Gran Premio de Singapur, con un registro de 1m32s274 sobre neumáticos blandos.

Charles Leclerc quedó segundo, a 0s198, mientras que Lando Norris completó los tres primeros puestos, a 0s273 del piloto de Mercedes.

Franco Colapinto terminó en el 19° lugar con Alpine, tras completar su mejor vuelta en 1m34s983 con neumáticos medios. El argentino había llegado a ubicarse 15° en su primera tanda, aunque luego enfocó parte del trabajo en ritmo de carrera y no utilizó el compuesto blando.

El argentino quedó a 0.945 de su compañero Pierre Gasly, que se ubicó 9°.

Las condiciones en Marina Bay volvieron a plantear una exigencia alta para los pilotos, con 32 °C de temperatura ambiente, 52 °C sobre el asfalto y 62% de humedad.

La sesión comenzó con la mayoría de la grilla sobre neumáticos duros, una elección que retrasó la aparición de referencias más representativas.

La actividad tuvo una interrupción virtual a 20 minutos del final, cuando Nico Hülkenberg se detuvo a la salida de los boxes por un aparente problema de transmisión.

El incidente condicionó parte de los ensayos finales, que estuvieron centrados en vueltas rápidas de cara a la clasificación sprint.