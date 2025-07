Frío en la UNS: denuncian que “no están dadas las condiciones de seguridad y salubridad”

Una asamblea realizada ayer por docentes, no docentes y estudiantes de la Universidad del Sur denunció que “en las actuales temperaturas de invierno bahiense no están dadas las condiciones de seguridad y salubridad para trabajar y estudiar en el ala de Ingeniería (sectores B y B’) del edificio de avenida Alem 1253 ni en algunas aulas y gabinetes del edificio de 12 de Octubre y San Juan que no cuentan con calefacción”.

En tal sentido, se reclamó a las autoridades de la UNS “una solución de contingencia para poder completar las actividades académicas del primer cuatrimestre”.

Se requiere “espacios alternativos a los que no están calefaccionados o sistemas de calefacción alternativos y transitorios para todos los sectores que lo necesiten, hasta tanto no se reestablezcan los sistemas de calefacción predeterminados que al día de hoy todavía no están operativos”.

Asimismo, se reclamó “una solución permanente para el inicio del segundo semestre”.

“En la medida que no se resuelva la contingencia, se realizará una retención de tareas docentes a partir del lunes 7 de julio”, determinó la asamblea reunida ayer.