Funcionario bonaerense pidió revisar las políticas sobre jubilaciones, discapacidad y empleo

El jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, afirmó que el mensaje del papa León XIV contradice las medidas adoptadas por el Gobierno nacional y reclamó a la gestión de Javier Milei que revise sus políticas sobre jubilaciones, discapacidad y empleo.

En declaraciones a Radio La Red, el funcionario sostuvo que durante la actual administración se perdieron más de 600.000 puestos de trabajo formales.

Además, cuestionó la falta de diálogo entre la Casa Rosada y el gobierno bonaerense, al señalar que realizaron varios pedidos de audiencia que no obtuvieron respuesta.

En materia electoral, Bianco defendió la continuidad de las elecciones primarias como mecanismo para definir las candidaturas del peronismo, sin recurrir a designaciones impuestas.