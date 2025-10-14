Gimnasia despidió a su entrenador a cinco días de jugar el clásico de La Plata contra Estudiantes por el Torneo Clausura

Gimnasia La Plata anunció la salida de Alejandro Orfila como entrenador del plantel profesional después de la última derrota agónica ante Talleres de Córdoba en condición de local.

El Lobo, que este domingo visitará a Estudiantes en el clásico platense, atraviesa una delicada situación institucional y deportiva, ya que el equipo pelea por la permanencia a cuatro fechas del final de la temporada 2025.

A través de un comunicado oficial publicado este lunes por la noche, el club platense notificó: “El Club de Gimnasia y Esgrima La Plata informa que Alejandro Orfila dejó de ser el entrenador del plantel profesional.

Desde mañana, Fernando Zaniratto asumirá la conducción técnica del equipo. Agradecemos a Alejandro y su cuerpo técnico por el trabajo y compromiso. Les deseamos éxitos en sus próximos proyectos”.

La mala racha de resultados eyectó al entrenador uruguayo de 49 años: el Lobo perdió cuatro de los últimos cinco encuentros (solamente le ganó a Sarmiento en Junín).

Fueron caídas ante Unión de Santa Fe, Deportivo Riestra, Rosario Central y la última ante Talleres, con un tanto en tiempo de descuento que dejó al Tripero fuera de la zona de clasificación a los octavos de final del Clausura y dejó al conjunto cordobés a solamente dos puntos de distancia en la Tabla Anual.

Hoy estarían descendiendo San Martín de San Juan y Aldosivi de Mar del Plata, último y anteúltimo -respectivamente- en la tabla de promedios y la Anual.

En esta última clasificación, de abajo hacia arriba, figuran San Martín (23), Aldosivi (24), Godoy Cruz y Talleres (27), Banfield (28) y Gimnasia (29). Más arriba están Newell’s y Sarmiento (30), Atlético Tucumán y Unión (31). Vale mencionar que a la Primera Nacional descenderán un equipo por promedios y otro por tabla acumulada. (Infobae)