Gobierno, sobre la visita del papa León: “Es un acontecimiento de enorme trascendencia espiritual”

El Gobierno nacional celebró la visita del papa León XIV a la Argentina del 8 al 11 de noviembre. El viaje del sumo pontífice al país fue difundido hoy por el Vaticano.

“La visita del Santo Padre constituye un acontecimiento de enorme trascendencia espiritual e institucional para nuestro país y para todos los argentinos”, sostuvo un comunicado de la Oficina del Presidente.

El Ejecutivo afirmó que garantizará “todas las condiciones de seguridad y logística que permitieran concretar esta visita apostólica”.

“La República Argentina está lista para darle la más cordial bienvenida al Santo Padre y renueva su compromiso para que su visita constituya un momento de alegría y esperanza para todos los argentinos”, concluyó el comunicado oficial.

Por su parte, el canciller Pablo Quirno recordó que fue el encargado de entregarle al papa León XIV la invitación del presidente Javier Milei durante una misión al Vaticano en febrero.

“Hace algunos meses tuve el honor de entregar personalmente al Santo Padre la invitación del Presidente de la Nación para visitar la Argentina. Hoy recibimos con enorme alegría la confirmación de esa Visita Apostólica”, escribió el ministro de Relaciones Exteriores en la red social X.

En la misma línea, Milei celebró la confirmación del viaje y definió la llegada de León XIV como “una visita histórica para todos los argentinos”. (TN)