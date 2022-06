Godín no confirmó si jugará el primer partido contra River

El defensor uruguayo Diego Godín, flamante refuerzo de Vélez, puso hoy un manto de dudas sobre su debut ante River, por la Copa Libertadores, y ratificó que saldrá al campo de juego “cuando esté bien”.

“Ya lo hablé con el ‘Cacique (Alexander) Medina, vengo de una lesión”, afirmó el experimentado zaguero, quien llegó procedente de Atlético Mineiro de Brasil, donde tuvo poca continuidad.

En ese sentido, reiteró que va a jugar “cuando esté bien”, pese a que se especulaba con que iba a debutar en el primer partido frente a River, a disputarse la semana próxima en Liniers, por los octavos de final de la Libertadores.

“Quiero sentirme seguro y estar al máximo cuando me toque entrar, no quiero jugar al 50 o 70 por ciento de mis posibilidades”, añadió el zaguero en la rueda de prensa de presentación, en la que estuvo acompañado por el presidente de la institución, Sergio Rapisarda, y por el secretario técnico Christian Bassedas.

“Una de las cosas que más me interesa es estar mejor entrenado que antes, no importa demasiado donde uno compita, hoy me toca hacerlo en el fútbol argentino y estoy muy feliz de que sea así”, señaló el defensor, cuya incorporación a Vélez sacudió el mercado de pases local.

Además, sostuvo que quiere “ganar, como todos, trabajar y ser un ejemplo. Hay que predicar con el ejemplo, es una forma de tener cierta autoridad para después pedirles cosas a los compañeros”.

Por otra parte, sostuvo que “a esta altura no me mueve el dinero, me mueve un sentimiento más amateur, el amor al fútbol, jugar el próximo Mundial con mi selección, entregarle todo a este club que apostó por mí”.

Consultado por los motivos que lo llevaron a aceptar la propuesta de Vélez confió que “me movilizó el llamado del ‘Cacique’, el llamado de Christian (Bassedas), yo no buscaba una salida de Atlético Mineiro, pero me hablaron del proyecto y eso me movió el piso”.

“Vélez es un gran club, un gran formador de jugadores, que es la base que les permite subsistir cuando los vende. Es la realidad de los equipos sudamericanos”, afirmó Godín.

Por último, y acerca del interés de Boca por sumar a su compatriota Edinson Cavani, y el de River por incorporar a Luis Suárez, puntualizó que “ojalá vengan, sería hermoso compartir esta liga con ellos, pero no sé que va a pasar”.

Godín, de 36 años, comenzó su extensa carrera en Cerro y luego pasó a Nacional de Montevideo; posteriormente inició su periplo europeo para jugar en Villarreal, Atlético Madrid, Inter de Milán, Cagliari y finalmente volvió a Sudamérica para incorporarse a Atlético Mineiro, donde estuvo los últimos seis meses. (NA).

