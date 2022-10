Gonzalo Higuaín anunció su retiro del fútbol

El delantero argentino Gonzalo Higuaín anunció su retiro como futbolista profesional al finalizar la temporada con el Inter de Miami en la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos.

En conferencia de prensa, el “Pipita” leyó una carta que escribió para informar el fin de su carrera: “Hoy les quiero contar mi historia. Es el momento de comunicarles una noticia que hace tiempo vengo procesando, analizando y preparándome para esta decisión”, comenzó.

Y agregó visiblemente emocionado: “Llegó el día de decirle adiós al fútbol. Me siento un privilegiado de haber vivido esta profesión, con los momentos buenos y no tan buenos”.

El ex atacante de la Selección argentina, de 34 años, sorprendió al mundo del fútbol con la determinación de colgar los botines al terminar su contrato con el elenco estadounidense.

Surgido de las Juveniles de River, Higuaín vistió las camisetas del Real Madrid de España, Napoli, Juventus y Milan de Italia y del Chelsea de Inglaterra, para luego arribar a la MLS.

Además, es el quinto máximo goleador de la historia de la Selección argentina, con la que disputó los Mundiales de Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018.

“Yo ya estoy a una altura de mi vida en que ni los elogios me hacen sentir el mejor ni las críticas el peor. Lo más importante es el equilibrio, y cuando uno está tranquilo consigo mismo, lo otro es secundario. Yo estoy tranquilo porque di mi vida y más por la Selección. Por cosas no se pudo dar pero di la vida por mi país, como todos mis compañeros. Estoy orgulloso de lo que di por la Selección y no me arrepiento absolutamente de nada”, afirmó días atrás en una entrevista.

En total, en su formidable carrera disputó 780 partidos, convirtió 362 goles y cosechó 14 títulos, mientras que con la albiceleste fueron 75 encuentros -49 juegos oficiales y 26 amistosos- en los que anotó 31 tantos. (NA).

