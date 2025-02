Gustavo Costas, tras el triunfo de Racing ante Botafogo: “Crean, porque este grupo da todo por esta camiseta”

El director técnico de Racing, Gustavo Costas, se refirió a la victoria del pasado jueves de Racing por 2-0 ante Botafogo por la ida de la Recopa Sudamericana, llevado a cabo en el Cilindro de Avellaneda. “Hicimos un partido bárbaro”, exclamó.

En la conferencia de prensa posterior al crucial triunfo, en el que “La Academia” buscará sellar la consagración el próximo jueves desde las 21:30 en Brasil, el DT albiceleste aprovechó para llenar de elogios a sus dirigidos y dedicarles un sentido mensaje a los hinchas.

“Es un equipo que te representa, como hincha me representa. Podemos ganar la copa o no porque es fútbol esto, pero me representan. Es un grupo sensacional, tienen hambre y compromiso con el escudo”, comenzó. Y destacó: “hicieron un partido bárbaro los chicos y sabemos que falta mucho todavía. Mi gente está contenta y yo también. Trabajamos para llevar a Racing a lo más alto”.

No obstante, a pesar de la euforia por la importante victoria que dejó al elenco de Avellaneda a un paso de sumar un nuevo título internacional, el flamante entrenador de 61 años se mostró cauto.

“Sabemos bien que todavía no hay nada definido. Faltan muchos minutos por jugarse. Tenemos que ir a una “guerra” a Brasil, a pelearla y a jugar el partido. En el segundo tiempo no nos patearon al arco y podríamos haber hecho un gol más. Me voy contento y el grupo demostró que está a la altura”, reconoció Costas.

Por último, el exfutbolista les dejó un sentido mensaje a los simpatizantes de Racing, que tuvieron un recibimiento histórico para los jugadores cuando saltaron al terreno de juego.

“Le quiero agradecer a la gente por todo el apoyo que le dieron al plantel. Los chicos necesitan ese mimo y se sienten identificados. La gente también se da cuenta de eso”, destacó.

Y concluyó: “Crean, porque este grupo deja todo por la camiseta. Son pibes que viven el día a día como cualquiera. Fuimos muy criticados el año pasado y terminamos siendo el equipo más ganador, el que más goles hizo y el que salió campeón de la Copa Sudamericana. Este grupo recibe palazos y se levanta. El hincha lo tiene que valorar a eso”.