Habló la mujer atacada por dos hombres a la salida de una iglesia: “Es como si estuviera muerta en vida”

Melisa, la mujer atacada hace una semana por dos hombres a la salida de una iglesia ubicada en Vieytes al 3.600, habló esta mañana por DE LA BAHÍA y detalló cómo fue el ataque.

“Es como si estuviera muerta en vida. No puedo creer lo que me hicieron. Hace dos años que vengo luchando por mis hijos y mi familia”.

“(El día del ataque) me fui antes de la iglesia. Cuando iba caminando, (los agresores) me llamaron por mi nombre y pensé que me conocían. Uno me agarró del pelo y me llevaron a un baldío.”

“Cuando me bajaron el pantalón y me metieron los dedos ahí adentro, llegué a pegarles una piña, pero me la devolvieron con algo pesado y me caí”.

“Tenían las caras tapadas, pero puede ver que uno era petiso y el otro un poco más alto. Aclaro que nunca dije que mi expareja estuvo en el hecho, pero los atacantes me dijeron que deje la causa y la única causa que tengo abierta es con este tipo”.

“Les pedía que no me cortaran el pelo, pero se rieron y lo hicieron. A mis hijos les dije que me se me había caído un chicle y que me habían tenido que cortar el pelo.

“No confío en la justicia”.