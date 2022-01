Habló la tercera en discordia entre Nicole Neumann y Manuel Urcera

Mientras Nicole Neumann y Juan Manuel Urcera disfrutan de unas vacaciones en Punta del Este, apareció la captura de un chat entre el piloto y Melina Eugster: una modelo oriunda de la Patagonia, con quien coordinó un encuentro para Año Nuevo, cuestión que despertó rumores de infidelidad.

Al difundirse el chat en cuestión, Melina decidió romper el silencio. “A Manu lo conozco hace mucho por las carreras. Yo soy modelo, promotora. Ir al autódromo acá es muy común porque salen muchos trabajos cuando no traen promotoras de Buenos Aires, entonces nos convocan acá. Cuando él estaba de novio con Mica (Álvarez, ex de Urcera) era otra cosa, era inllegable, porque era super serio y no te daba cabida, no te daba entrada para nada”, contó la modelo en entrevista con “A la Tarde”.

“¿Y cuando empezó a dar cabida Manu?”, quiso saber Karina Mazzocco, conductora del ciclo. A partir de este momento, las respuestas y el discurso de Eugster fueron imprecisas, por momentos vagas y casi siempre precedidas por una risa que pretendía ocultar más de lo que revelaba. “Bueno, yo tuve llegada, por así decirlo, en la carrera que hubo acá en octubre. Me contactó él después de la carrera. Pasó eso del chat que mostraron, que dieron a conocer, que nos podíamos llegar a encontrar, quizás, tal vez, cuando él fue a pasar Año Nuevo”, dijo, textual, Melina, quien a la vez negó haber tenido contacto con Urcera en aquel momento.

Y volvió a marcar el contraste entre el “antes” y el “ahora” en cuanto a cómo Urcera se relaciona con las modelos de las carreras. “Lo que yo veía cuando estaba con Mica, es que era super serio, otra cosa. Me parecía un chico al que no ibas a llegar a hablar o a sacarte una foto”, dijo. “¿Y no te llamó la atención que estando con Nicole ahora te diera cabida?”, le preguntaron desde el panel. Su respuesta: “Y… no sé. En una de esas podía llegar a pasar. Si pasaba, pasaba”, dijo entre risas.

“No sé como consiguió mi teléfono, la verdad. Lo consiguió él o alguien me escribió. Pero yo con él no estuve. Su primer mensaje fue algo así como ‘quisiera verte’, en octubre”, recordó la modelo. A su vez, contó que las conversaciones con el piloto “no fueron constantes” y que no era ella quien iniciaba el diálogo. “Yo a él no le escribía y menos por la situación de él, de estar en pareja. Pero bueno, podíamos llegar a coincidir en Año Nuevo, porque acá es muy común ir a pasarlo a (las playas de) Las Grutas o San Antonio”, dijo.

“Por los chats que se vieron, la intención era que ocurriera un encuentro entre vos y Manu. Él proponía eso, tratando de escaparse, si es que estaba con Nicole, de escaparse de Nicole”, le plantearon desde el panel y Eugster lo confirmó: “Sí, sí, claro, eso era lo que más o menos habíamos hablado. Pero obviamente no se pudo porque él tenía a toda la gente atrás, su familia… Fue imposible, así que quedó ahí, en realidad. Yo no lo vi, ni mucho menos. La conversación quedó ahí y no nos escribimos más”, dijo.

Al mismo tiempo, Melina dijo que la conversación con Urcera fue solo a través de textos y nunca recibió de su parte ni fotos, ni videos, ni audios. Además, dice “no tener idea” de cómo salió a la luz el chat en cuestión, aunque supone que la filtración vino desde su propio entorno: “Seguramente yo le mandé la captura a una amiga y se filtró por ese lado”, dijo.

“Si se diera la posibilidad, ¿volverías con Manu o le cerrarías la puerta?”, le planteó Luis Ventura con cierta trampa. Sin embargo, Melina no reparó en esto y contestó: “Calculo que después de esto, no me quiere ver ni en figurita. Pero sí, obvio, es un chico muy lindo. Siempre fue lindo, no estoy diciendo ninguna novedad”. (Infobae)

