Heroico accionar de un agente policial para rescatar a una pareja en un arroyo de Bariloche

Un efectivo de la Policía de Río Negro, que cumple tareas de seguridad como refuerzo durante la temporada estival, rescató a una pareja que intentó cruzar un arroyo de Bariloche y no pudo llegar a la costa por sus propios medios.

El uniformado realizaba recorridas de prevención en la zona, por disposición de la jefatura de la Subcomisaría 55, con jurisdicción en la zona oeste de la ciudad cordillerana.

Los jóvenes – ambos de 25 años- intentaron cruzar a pie el arroyo Angostura, cargando mochilas y equipos de camping, pero por la profundidad del curso de agua no pudieron llegar a la costa contraria y pidieron auxilio.

Un agente de la Policía de Río Negro observó la situación y sin dudarlo se arrojó al agua, estableciendo contacto con ambos y logrando trasladarlos hasta la costa.

El peso que transportaban y la ropa mojada incidió para que los turistas, oriundos de Buenos Aires, no puedan concretar su objetivo.

El efectivo Jeremías Dina reviste la jerarquía de Agente y llegó a la ciudad a comienzos de la temporada de verano, para cumplir tareas de seguridad en el destacamento 138 de Llao Llao, dependiente de la Subcomisaría 55.

Una vez que logró trasladarlos hasta la costa, con la colaboración de otros uniformados, coordinó el operativo de asistencia y convocó a bomberos, protección civil y personal del Bosque Municipal Llao Llao.

Debido a que se encontraban en buen estado de salud, no fue necesaria su asistencia clínica, por lo que ambos fueron trasladados en patrullero hasta el hotel céntrico donde se hospedan.