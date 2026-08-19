miércoles, agosto 19, 2026
Golazo HD

Hoy juega el Sub 15 de la Liga del Sur

De La Bahía Noticias

Luego del triunfo ante Olavarría, el representativo Sub 15 de la Liga del Sur visita hoy a la Liga Tresarroyense por una nueva fecha del certamen que organiza la Federación de Fútbol Bonaerense Pampeana.

El encuentro inicia a las 17:30 y se disputa en el estadio “Antonio M. Canale” de El Nacional.

En el debut, los dirigidos por Federico Nieto superaron 3 a 0 a Olavarría, con goles de Teo Barros, Lucio Riaño y Galo Martínez.

EL PARTIDO SE PODRÁ SEGUIR EN VIVO EN ESTE LINK

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