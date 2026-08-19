Hoy juega el Sub 15 de la Liga del Sur

Luego del triunfo ante Olavarría, el representativo Sub 15 de la Liga del Sur visita hoy a la Liga Tresarroyense por una nueva fecha del certamen que organiza la Federación de Fútbol Bonaerense Pampeana.

El encuentro inicia a las 17:30 y se disputa en el estadio “Antonio M. Canale” de El Nacional.

En el debut, los dirigidos por Federico Nieto superaron 3 a 0 a Olavarría, con goles de Teo Barros, Lucio Riaño y Galo Martínez.

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