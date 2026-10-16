Inauguraron un vacunatorio municipal en Belgrano 177

El intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, anunció este viernes la inauguración de un espacio renovado de vacunación ubicado en la calle Belgrano 177.

El nuevo vacunatorio cuenta con instalaciones más cómodas para facilitar el acceso de todos los vecinos a la vacunación.

Susbielles destacó que durante el año se mejoraron 23 de los 25 indicadores de vacunación y se aplicaron 130.000 dosis.

Asimismo, señaló que se continuará trabajando para completar los calendarios, con especial énfasis en los menores de dos años.

El intendente invitó a la comunidad a acercarse al nuevo vacunatorio de Belgrano 177 o a cualquiera de los centros de salud y salas médicas del distrito para completar las vacunas.

“Vacunarse es cuidarse y cuidar a la comunidad”, remarcó.