Incendio en Córdoba sigue activo: despliegan gran operativo terrestre y aéreo

Los bomberos continuaban con el combate del incendio forestal descontrolado desatado el viernes en la zona de la Quebrada del Condorito, a la altura del kilómetro 60 de la ruta 34 o Camino de las Altas Cumbres, en la provincia de Córdoba.

Los equipos de trabajo estuvieron activos durante toda la madrugada del sábado para la contención del foco.

El secretario de Gestión de Riesgo Climático, Roberto Schreiner, explicó a Cadena 3: “Durante la mañana del viernes, cerca del mediodía, un auto que estaba entrando al Parque Nacional Quebrada del Condorito se prendió fuego. Ese fuego estaba cerca de las banquinas y rápidamente entraron en combustión los pastizales”.

Hasta el momento, no se reportaron heridos, lo que Schreiner consideró un aspecto positivo dado el gran número de visitantes que hubo el viernes en la zona.

“Lo importante es que no hemos tenido heridos ni víctimas fatales”, destacó.

Y añadió: “La poca humedad, el calor y un viento realmente muy fuerte hizo que se propagara rápidamente el incendio, llegando hasta una playa de estacionamiento que estaba a un kilómetro y medio. Allí había unos 60 autos. Catorce de ellos fueron consumidos por las llamas”.

Con el fin de prevenir futuros incidentes, el Gobierno provincial dispuso el cierre del parque e implementó medidas de prevención en otros parques nacionales.

En cuanto a la temporada de incendios, Schreiner señaló que “agosto y septiembre son los meses más complicados”. A pesar de las lluvias del fin de semana pasado, la baja humedad y las altas temperaturas complican la situación.

Schreiner destacó la respuesta inmediata para asistir a los afectados: “Había unos 150 turistas que tuvieron que ser rescatados por los bomberos voluntarios, algunos volvieron por sus medios propios. Fueron asistidos allí en el centro de operaciones por tres ambulancias que envió el Ministerio de Salud y también estuvieron en contacto y contenidos por el grupo de psicólogos de la emergencia y protección civil”.

Además, señaló que trabajan cerca de 150 bomberos y anticipó que desde las 8 de la mañana de este sábado comenzaron a volar cinco aviones hidrantes. “Se van a incorporar otros aviones más y se va a aumentar la cantidad de efectivos para poder controlar ese incendio que todavía está activo”.

Por otro lado, Schreiner se refirió al foco ígneo en Villa Giardino. “Hubo otro incendio que comenzó cerca de las 3 de la madrugada. Allí estuvieron trabajando Bomberos Voluntarios de Villa Giardino, La Falda, Valle Hermoso, Capilla del Monte, Los Cocos y La Cumbre.

Este incendio comenzó a la madrugada y fue contenido a las 7 de la mañana. (Cadena 3)