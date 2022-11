Independiente anunció el fin del ciclo de Julio César Falcioni como entrenador

Independiente anunció hoy el final del ciclo de Julio César Falcioni como entrenador, por lo que el Departamento Legal de la institución de Avellaneda ya negocia con los representantes del director técnico “para acordar las condiciones” de la rescisión de su contrato.

“El Club Atlético Independiente informa que, en el día de la fecha, el Departamento Legal se ha puesto en contacto con los representantes de Julio César Falcioni para acordar las condiciones de rescisión del contrato que lo vincula con la institución”, comunicó el “Rojo” mediante sus redes sociales.

Y añadió: “Destacamos el esfuerzo y el trabajo realizado por Falcioni y su cuerpo técnico en sus tres etapas, la última de ellas en adversas condiciones institucionales, lo cual subraya su alto profesionalismo”.

Si bien desde el comienzo de la etapa de Fabián Doman había quedado claro que Falcioni no era del gusto de la flamante dirigencia, en los últimos días había trascendido la posibilidad de que continuara en el cargo a raíz del sinfín de respuestas negativas que recibió el club del resto de los candidatos.

Nombres como Gustavo Quinteros, Facundo Sava, Ricardo Gareca, Néstor Gorosito o Pablo Guede fueron algunos de los apuntados por la Comisión Directiva, pero ninguno llegó a buen puerto por lo que es una incógnita quién será el nuevo DT de Independiente.

“¿Mi continuidad? Estoy tranquilo por lo que hago. Las estadísticas hablan por sí solas. Si la dirigencia quiere otra cosa, estaría bueno que lo manifiesten en privado. Yo vine a trabajar”, expresó Falcioni semanas atrás, y añadió: “Soy empleado y tengo contrato hasta julio de 2023, no hasta el final de campeonato. Si ya me llamaron o no, es privado”.

Doman, por su parte, había sido claro desde un primer momento tras ganar las elecciones: “Nos sentaremos a charlar con Falcioni para ver si está de acuerdo con nuestra filosofía. Julio no es de nuestro gusto futbolístico, no lo hubiésemos ido a buscar, pero es una muy buena persona, es un caballero. Tenemos que charlar con él, escucharlo. Suponemos que existe un contrato, pero no sabemos si le pagan, si cobra o no…”, dijo en su momento, por lo que la noticia de la salida del “Emperador” era un final anunciado. (NA).

