Independiente Rivadavia y Huracán se miden por la segunda fecha del Torneo Clausura
Independiente Rivadavia y Huracán se enfrentarán este juevespor la segunda fecha del Torneo Clausura 2026. La “Lepra” mendocina viene de empatar sin goles en el debut, mientras que el “Globo” se impuso por la mínima ante Banfield en el Ducó.
El encuentro se disputará desde las 19 en el Estadio Bautista Gargantini, con arbitraje de Pablo Dóvalo y en el VAR lo acompañará Daniel Zamora. La televisación estará a cargo de TNT Sports Premium.
La Lepra mendocina comenzó el campeonato con un empate sin goles contra Atlético en Tucumán, en un partido chato que no tuvo muchas situaciones claras.
El equipo de Alfredo Berti buscará su primer triunfo del semestre para seguir liderando la tabla anual que significará un título a final de año. Actualmente, Independiente Rivadavia suma 35 puntos y tiene a Argentinos Juniors en la misma línea, pero el Bicho disputó un partido más.
Por su parte, el Globo sí festejó en el debut: con un gol de Jordy Caicedo, quien disputó el Mundial 2026 con la Selección de Ecuador, Huracán venció 1-0 a Banfield y ahora va por otra victoria ante uno de los mejores equipos del fútbol argentino para seguir con su inicio triunfal.
Probables formaciones
Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Luciano Gómez, Sheyko Studer, Iván Villalba, Leonard Costa; Matías Fernández, Leonel Bucca, Jose Florentín, Juan Elordi; Fabrizio Sartori, Alex Arce. DT: Alfredo Berti.
Huracán: Hernán Galíndez; Lucas Blondel, Hugo Nervo, Máximo Palazzo, César Ibáñez; Emmanuel Ojeda, Leonardo Gil, Facundo Waller, Oscar Cortés; Juan Bisanz, Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez.
Hora: 19.00.
Árbitro: Pablo Dóvalo.
VAR: Daniel Zamora.
Estadio: Bautista Gargantini.
TV: TNT Sports Premium.