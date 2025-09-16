Industria: cayó el uso de capacidad instalada en julio
La industria utilizó apenas el 58,2% de su capacidad instalada en julio, en el marco de una nueva caída mensual en la producción.
Por octavo mes consecutivo, la cifra se ubicó por debajo del 60%. Así lo dio a conocer el INDEC este martes.
La semana pasada el instituto oficial de estadísticas públicas había informado que el Índice de Producción Industrial (IPI) se contrajo 2,3% respecto del mes previo y 1,1% en términos interanuales.
En ese marco, el uso de capacidad instalada también fue inferior al de hace un año atrás.
Se trató del primer retroceso anual desde noviembre de 2024, cuando la base de comparación correspondía al último mes de gobierno del Frente de Todos. (Ámbito)
Comentarios