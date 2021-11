Jorge Rial se separó de Romina Pereiro?

Ángel de Brito contó su charla con Jorge Rial después de los rumores de separación de Romina Pereiro que circulan hace semanas. El conductor de “Argenzuela” negó rotundamente el runrún sobre su estado sentimental.

“Hablé con Rial esta mañana porque había unos rumores de separación de su mujer, Romina -lo leí en las redes y me preguntaron alguno colegas-, y me dijo que no, que esta todo bien. Estaban juntos de hecho cuando hablé“, explicó Ángel de Brito en la emisión de LAM de este martes 16 de noviembre.

Los rumores comenzaron cuando ambos dejaron de mostrarse juntos en Instagram. Desde que Jorge Rial comenzó la conducción de Argenzuela, en Radio 10, mientras Romina Pereiro continua en la TV Publica, además de sus trabajos alternos, la pareja ya no se muestra en público tan seguido como antes. Esto generó especulaciones.

El pasado 18 de octubre, Jorge Rial publicó en su cuenta de Instagram un video que lo muestra con Romina Pereiro, las hijas de ella, Morena, Rocío, sus hijas, y su nieto, Francesco, y escribió junto a la grabación: “El sábado cumplí 60. Un número mágico en un año muy difícil. Pero por unas horas todo volvió a ser como antes. Abrazos, besos, risas y muchas ganas de festejar. Estuvieron los que tenían que estar. Que no es poco. Se que no fui el mejor padre, el mejor marido, el mejor compañero ni el mejor amigo. Hice lo que pude. Por eso le agradezco el amor y el esfuerzo que le puso mi mujer @romipereiro para organizar este maravilloso día. Peleó hasta con mis dudas. Y siempre está ahí“.

“A @moreerial y @rochirial por soportar a un padre cinco puntos. A Viole y Emma, que me regalan su amor cada día. A Fran, que llena de energía y me hace sentir que ser abuelo es una bendición. A cada uno de los amigos que estuvieron dándome un abrazo. Gracias a todos por dar tanto y recibir tan poco. Ojalá lo que venga sea mucho mejor que lo que estamos dejando. Gracias por el amor. Un ingrediente que no todos sabemos disfrutar. Gracias amor @romipereiro“. (Exitoina)

