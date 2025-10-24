Jornada de concientización sobre cáncer de mama frente a Región Sanitaria I

Los días 29 y 30 de octubre, de 9 a 12, se realizará una jornada de concientización sobre cáncer de mama frente a la sede de Región Sanitaria I (Moreno 267).

La actividad será abierta al público y está destinada a brindar información, responder consultas y promover la prevención y detección temprana de la enfermedad.

Desde la organización recordaron la importancia de realizar controles periódicos y mantener hábitos saludables.

El encuentro invita a la comunidad a participar bajo el mensaje: “Cuidarnos también es una forma de querernos”.