Jornada de recolección de residuos peligrosos: más de 550 vecinos participaron en Estación Sud

Más de 550 vecinos y vecinas participaron de la jornada de recolección de residuos especiales y peligrosos domiciliarios que se realizó en el playón de la Estación Sud de Trenes, una iniciativa que permitió reunir y disponer de manera segura distintos materiales potencialmente contaminantes.

Gracias al compromiso ciudadano con el cuidado ambiental, durante la actividad se recolectaron:

Envases vacíos de pinturas y solventes: 5 m³

Toner y cartuchos de impresoras: 2 m³

Baterías y pilas: 1 m³

Fluorescentes y lámparas de bajo consumo: 1 m³

RAEE (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos): 24 m³

Materiales cortopunzantes, termómetros y medicamentos vencidos: 60 kg

La propuesta fue organizada en conjunto por el Municipio de Bahía Blanca, Ipes y Bahía Verde, y contó con la colaboración de Bahía Ambiental SAPEM, Espacio Tec, el Colegio de Farmacéuticos, el Instituto Juan XXIII y Trenes Argentinos.

Cada corriente de residuos fue trasladada por un transportista habilitado de residuos especiales (Bahía Verde) y recibirá el tratamiento correspondiente de acuerdo con la normativa vigente, garantizando su disposición final segura en el relleno de seguridad de la firma Ipes SA.

La jornada se enmarca en las políticas de promoción ambiental y gestión responsable de residuos que buscan fomentar hábitos de separación y disposición segura en la comunidad.

Cabe destacar el compromiso de las instituciones participantes y el acompañamiento de los vecinos y vecinas que se sumaron a la jornada, remarcando la importancia del trabajo conjunto para fortalecer las políticas de cuidado ambiental y salud pública.