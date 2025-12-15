lunes, diciembre 15, 2025
Locales

Jornada de vacunación, control e higiene bucal en Villa Esperanza

De La Bahía Noticias

Este domingo 21 de diciembre, desde las 16, se realizará una Jornada de Salud e Higiene Bucal en la Placita de Villa Esperanza, ubicada en Saavedra 3000.

La actividad incluirá vacunación de adultos, control de presión arterial, medición de glucemia y promoción del lavado de manos.

La jornada es organizada por el Foro Popular de Salud, el Hospital Matera y la Asociación Empleados de Comercio de Bahía Blanca, y está abierta a toda la comunidad.

