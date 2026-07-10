Juega la Scaloneta: los tres futbolistas que repetirán el Argentina-Suiza de Brasil 2014

La Selección Argentina y Suiza volverán a enfrentarse en un partido decisivo por un Mundial. Este sábado, desde las 22, ambos equipos disputarán los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026, reviviendo el recordado choque de Brasil 2014, cuando la Albiceleste se impuso 1-0 en tiempo suplementario gracias a un gol de Ángel Di María.

A diferencia de aquel encuentro, muy pocos protagonistas siguen en actividad con sus selecciones. De hecho, solo tres jugadores que participaron de aquel partido volverán a compartir el campo de juego.

Del lado argentino, el único sobreviviente es Lionel Messi. El capitán albiceleste fue titular en aquel histórico encuentro y ahora, doce años después, volverá a liderar al equipo nacional. Ángel Di María, autor del gol de la clasificación en 2014, ya no integra el plantel tras su retiro de la Selección en 2024.

En Suiza también permanecen dos históricos: Granit Xhaka y Ricardo Rodríguez, quienes también fueron titulares en el duelo disputado en San Pablo y hoy continúan siendo piezas fundamentales del conjunto europeo.

Xhaka, de 33 años, es el capitán del equipo dirigido por Murat Yakin y sigue siendo el principal referente en la mitad de la cancha. Por su parte, Rodríguez mantiene su lugar como lateral izquierdo y ha sido titular en todos los partidos del seleccionado suizo durante este Mundial.

Además, hay otros dos futbolistas del plantel europeo que, aunque no jugaron aquel partido de 2014, ya formaban parte del proceso de la selección. Se trata del arquero suplente Yvon Mvogo y del defensor Silvan Widmer, quienes en ese entonces comenzaban a ser convocados, pero quedaron fuera de la lista definitiva para disputar el Mundial de Brasil. (El Liberal)