Juega la Selección Sub 15 de la Liga del Sur

La Selección Sub 15 visita hoy a la Liga Azuleña de Fútbol por la Semifinal de Ida del Torneo de Selecciones que organiza la Federación de Fútbol Bonaerense Pampeana.

Con puntaje ideal en la Fase de Grupos, los dirigidos por Federico Nieto inician su participación en la etapa final del certamen.

El encuentro comenzará a las 17:15 y se llevará a cabo en el Estadio del Club Sportivo Piazza.

La otra llave de Semifinales la integran Tandil y Madariaga.

Los jugadores disponibles para el encuentro de esta tarde son Albarracín, Arango, Busachelli, Castiglioni, Cepeda, Cruz, Diomedi, Dumrauf, Henkel, Hormazabal, Ibarrola, Lanari, Leiva, Machado, Meriño, Peña, Schell, Solloski, Theaux y Magariños.

La próxima semana se disputará en nuestra ciudad la vuelta por un lugar en la final.