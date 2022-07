Julián Álvarez fue presentado en Manchester City ante una multitud: “Estoy muy contento e ilusionado”

El delantero Julián Álvarez fue presentado hoy oficialmente por el Manchester City de Inglaterra ante una multitud reunida a las afueras del Etihad Stadium y se mostró “muy entusiasmado” y con “muchas ganas” por el desafío.

“Muchas gracias, si bien ya sabía hace un tiempo que iba a venir, estaba muy entusiasmado y con muchas ganas. Voy a dar lo mejor para ayudar a mis compañeros y estar a disposición del técnico (Josep Guardiola). Es una gran ciudad, llegué y traje el sol, je. Muy contento, muy feliz y muchas ganas de empezar a jugar”, dijo Álvarez.

El ex futbolista de River compartió la bienvenida con los otros refuerzos del conjunto inglés, el atacante Erling Haaland (ex Borussia Dortmund), el arquero Stefan Ortega (ex Arminia Bielefeld) y el mediocampista Kalvin Phillips (ex Leeds United).

“Hubo muchos jugadores argentinos que hicieron historia en el club: el ‘Kun’ (Sergio) Agüero, Nicolás Otamendi… Me gustaría obviamente hacer mi propio camino, pero siguiendo con esto de los argentinos haciendo historia en Manchester”, continuó la “Araña”.

En cuanto a sus objetivos en la nueva etapa, enumeró: “Goles, asistencias y ayudar al equipo en todo el frente de ataque. Primero adaptarme y poder ayudar a mis compañeros de donde sea. Seguir creciendo futbolísticamente y como persona también”.

“Estoy muy contento e ilusionado de estar acá. Muchas gracias a todos por venir, por el cariño y vamos a dar lo mejor para que el Manchester City este en lo más alto. C’mon City, Manchester is Blue”, cerró Álvarez.

En total, el conjunto inglés pagó más de 25 millones de dólares para quedarse con el pase de la joya de River y del fútbol argentino, que será parte del plantel que comanda “Pep” Guardiola.

