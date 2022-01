Julieta Ortega cruzó a Silvina Luna por su romance con Iván Noble

En la última emisión de Flor de Equipo, Julieta Ortega y Silvina Luna protagonizaron un inesperado y tenso cruce por la relación que tuvo la modelo con Iván Noble en el año 2010.

Luego de que Flor Peña intentara recordar con qué hombre salieron ambas mujeres y consultara si tenían “un pasado en común”, Julieta Ortega indicó: “Ustedes tienen muy mala memoria. Estamos diciendo cosas que han salido en los medios“. Rápidamente la ex Gran Hermano contó: “Se supo, por Iván Noble. Fue hace muchos años“.

“Cuando me enteré, no me gustó nada. Pero muchos años después la conocí a ella y, cuando llegué a mi casa, lo llamé a Iván y le dije: ‘Estuve con Silvina Luna, ¡es divina! Tenías razón. Y él me dijo: ‘¿Viste? Yo te dije’“, relató Ortega.

Julieta conoció a Iván a mediados del 2001. Tras unos meses de noviazgo, se casaron en marzo del 2002. Fruto de su relación tuvieron a Benito, que hoy tiene 16 años. Se separaron en 2009 y, desde entonces, el músico y la actriz mantienen una excelente relación. (Rating Cero)

