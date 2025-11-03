“Kimberley esta vez poco pudo hacer ante el poderío de Olimpo”

El diario La Capital de Mar del Plata publicó una crónica que describe la victoria de Olimpo sobre Kimberley por 3 a 1.

“Kimberley terminó su participación en el Torneo Federal 2025 con una derrota previsible a manos de Olimpo de Bahía Blanca. El equipo dirigido por el ex Alvarado Mauricio Giganti ahora sí demostró su poderío y se impuso 3-1 para avanzar a la tercera ronda eliminatoria de la Fase Reválida. En esa instancia enfrentará a Douglas Haig de Pergamino.

“Las esperanzas kimberleñas sufrieron un rudo golpe de movida. A los 7′ Espejo, que se insinuó peligroso desde el vamos, desbordó por la derecha y cedió hacia atrás a Amarilla, quien le ganó al cruce de Rojas y superó la estirada de Aguayo con un remate bajo, cruzado y bien ajustado contra el palo.

“Olimpo, tranquilo con la rápida ventaja, controló la pelota con una interesante gestión de Diego Ramírez y tuvo las mejores oportunidades. Y a Kimberley le quedó muy lejos el arco de Lungarzo, al que casi no pudo acercarse en toda la etapa.

“Fue así que el conjunto bahiense pudo ampliar la cuenta tres veces antes del descanso. Aguayo solucionó un error de Rojas con una gran atajada ante un remate de Tarifa, el palo devolvió un cabezazo de Ferreyra y Coacci no pudo acertarle al arco luego de una salida fallida del 1 kimberleño.

“El conjunto verde pudo acercarse en una pelota quieta. Luego de un corner desde la izquierda, un buscapié de Loscalso produjo un desvío peligroso que pasó cerca de un palo.

“Tras la reanudación, el elenco local dio el golpe de nocaut. A los 3′ Vázquez salió a cortar lejos un avance rival y falló. Amarilla le robó la pelota y asistió la corrida por izquierda de Coacci, quien sacó un remate cruzado fulminante, imparable para Aguayo.

“No hubo vuelta atrás. Kimberley, además, intentó adelantarse y se desprotegió todavía más. A los 19′, tras una pérdida de Ullúa, Espejo puso un gran pase en profundidad y Tarifa definió cruzado para marcar el 3-0.

“Sobre el final, Kimberley logró premio para su postrera ofensiva. Con un violento derechazo, el ingresado Cos marcó el gol del honor para los dirigidos por Mariano Mignini, quienes llegaron con la reserva a la última estación del torneo y fueron superados por un Olimpo que siempre se arma para ascender.”

FOTO: Prensa club Olimpo