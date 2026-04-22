miércoles, abril 22, 2026
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La actividad económica de Argentina cayó un 2,6 % intermensual en febrero

De La Bahía 915

La actividad económica en Argentina registró en febrero pasado una caída del 2,6 % en comparación con enero último tras haber crecido en aquel primer mes del año apenas un 0,4 %, informaron este miércoles fuentes oficiales.

El dato divulgado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), que sirve como anticipo provisional para medir la variación trimestral del producto interior bruto (PIB), muestra, además, una contracción del 2,1 % en comparación con febrero de 2025, tras dos meses consecutivos de subidas en términos interanuales. (EFE)

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