La AFA confirmó el cronograma de la última fecha del Torneo Apertura

El próximo fin de semana se definirán a los ocho clasificados de cada zona y las posiciones para armar los duelos de octavos de final del Torneo Apertura 2025. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dio a conocer el cronograma.

La acción comenzará el viernes 2 de mayo con duelos que definirán puestos en la Zona A. La particularidad es que cuatro de ellos, que tendrán a equipos involucrados en la lucha por los playoffs, se jugarán al mismo horario, a las 15.30.

Banfield (eliminado) recibirá a un expectante Central Córdoba. Además, Independiente Rivadavia (clasificado), será local ante Defensa y Justicia. Los otros equipos que están dentro de los ocho mejores como Racing y Argentinos Juniors jugarán en casa frente a Newell’s y Estudiantes, respectivamente.

A las 18, Unión se enfrentará a Belgrano en Santa Fe en un cotejo que tendrá a dos equipos que no pelean por la clasificación a la siguiente fase.

El sábado 3 de mayo tendrá mayor actividad la Zona B, con tres partidos a las 16 y que definirán puestos de clasificación: Riestra-Godoy Cruz (si gana se clasifica), Sarmiento-San Lorenzo y Talleres-Instituto. A las 18.30, Rosario Central recibirá a Independiente en un duelo que podría determinar el primer lugar del grupo. Desde las 21, completarán en Parque Patricios Huracán-Barracas Central y Atlético Tucumán-Lanús.

El domingo 4 de mayo iniciará con el duelo interzonal entre San Martín de San Juan y Aldosivi, desde las 15.30. Mismo horario que Gimnasia y Platense.

Desde las 18, el foco estará puesto en La Bombonera, donde Boca Juniors podrá quedarse con el primer lugar de la Zona A ante Tigre, otro de los clasificados. A las 20.30, en el Monumental, River Plate recibirá a un Vélez que depende de un milagro para entrar entre los mejores ocho.

ZONA A

Viernes 2 de mayo

15:30 – Banfield vs. Central Córdoba

15:30 – Independiente Rivadavia vs. Defensa y Justicia

15:30 – Racing vs. Newell’s

15:30 – Argentinos Juniors vs. Estudiantes

18.00 – Unión vs. Belgrano

Sábado 3 de mayo

21.00 – Huracán vs. Barracas Central

Domingo 4 de mayo

18.00 – Tigre vs. Boca Juniors

ZONA B

Sábado 3 de mayo

16.00 – Riestra vs. Godoy Cruz

16.00 – Sarmiento vs. San Lorenzo

16.00 – Talleres vs. Instituto

18:30 – Rosario Central vs. Independiente

21.00 – Atlético Tucumán vs. Lanús

Domingo 4 de mayo

15:30 – Gimnasia vs. Platense

20:30 – River Plate vs. Vélez

Interzonal

Domingo 4 de mayo

15:30 – San Martín de San Juan vs. Aldosivi

ASÍ ESTÁN LOS CRUCES DE OCTAVOS DE FINAL

Boca Juniors vs. Godoy Cruz

San Lorenzo vs. Racing

Independiente vs. Barracas Central

Huracán vs. Lanús

Rosario Central vs. Estudiantes de La Plata

Tigre vs. Deportivo Riestra

Argentinos vs. Platense

River vs. Independiente Rivadavia