La argentina Solana Sierra se reencuentra con el triunfo de camino a segunda ronda

La argentina Solana Sierra se reencontró con el triunfo después de cuatro derrotas seguidas y venció a la ucraniana Dayana Yastremska en dos desempates, para alcanzar la segunda ronda del WTA 1000 de Madrid.

La jugadora del Mar del Plata venció por 7-6(10) y 7-6(8) y se citó con la polaca Magdalena Frech, sustituta a última hora de la estadounidense Amanda ANisimova, que se dio de baja el martes.

Sierra que tardó dos horas y media en resolver el compromiso con la ucraniana, nunca se dio por vencida. Salvó cinco puntos de set en la primera manga que pudo enmendar y ganar para encarrilar el triunfo.

La jugadora argentina, que perdió en la segunda ronda de Indian Wells y en las primeras de Miami, Austin y Charleston, mejoró en Madrid, donde se reencontró con el triunfo ante una rival mejor situada en la clasificación, 49 del ránking WTA. (EFE)